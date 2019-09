Laura Poy Solano y José Antonio Román

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. 4

Rectores de universidades públicas estatales manifestaron su preocupación ante el recorte presupuestal de 0.59 por ciento previsto para instituciones públicas de educación superior en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, y destacaron que de no corregirse esto en el Congreso de la Unión, el año próximo será una operación muy compleja y muy limitada de los recursos económicos , pues causaría impacto en compromisos de todo tipo .

Advirtieron que sin un incremento presupuestal no habrá aumento en la matrícula de este nivel educativo, y de no modificarse la tendencia, no se podrá cumplir la meta de alcanzar 50 por ciento de cobertura en la presente administración, que actualmente es de 39.7 por ciento.

Revelaron que en un primer análisis hecho junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) se identificó que uno de los rubros con recorte presupuestal fue el de Becas de Desempeño, donde disminuyó poco más de 100 millones de pesos. En total, el ajuste a la baja es de 642.76 millones de pesos respecto al año pasado.

Para 2020 se estima que las universidades estatales reciban un subsidio de 62 mil 571.10 millones de pesos.

Propuesta colectiva

La Anuies analiza el presupuesto en su conjunto, aunque algunos de los rectores consultados adelantaron que con base en un estudio presentado de manera reciente, se tiene una propuesta colectiva que buscará un aumento de más de 3 por ciento, además de que se vea reflejado parte del monto que se va a requerir para llegar a una cobertura universal y avanzar en la gratuidad.