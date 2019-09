J

esús Murillo Karam, quien fue titular de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando sucedió la tragedia de Iguala y, desde esa posición, construyó la llamada verdad histórica que se ha ido cayendo a pedazos, dijo a La Jornada, entre otras declaraciones interesantes, que tardó varios días (nueve) en atraer la investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas porque estábamos seguros de que iban a aparecer .

El reportero Gustavo Castillo le preguntó a Murillo Karam: ¿por qué no atrajo inmediatamente la investigación? , y el político hidalguense contestó: porque teníamos el antecedente de que el año anterior (2013) los estudiantes fueron a Iguala y causaron destrozos e incendiaron el palacio municipal, y dijeron que tenían desaparecidos, pero los alumnos fueron localizados al día siguiente. Estábamos seguros de que iban a aparecer, pero no nos quedamos cruzados de brazos: auxiliamos al Ministerio Público de Guerrero en la búsqueda y encontramos a 68 que se habían escondido en casas y otros lugares. Al paso de los días, cuando ya vimos que un grupo no era localizado, y precisan que son 43 personas, se procedió a la atracción .

A pesar del escándalo nacional e internacional que generó aquella noche y madrugada en una ciudad media de Guerrero, y de la inmediata denuncia de acciones represivas por parte de cuerpos policiacos presumiblemente relacionados con bandas criminales de la región, el gobierno de Peña Nieto trató de mantener el tema en el ámbito estatal, como si sólo fuera un asunto susceptible de atención por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero (un expriísta, pasado al Partido de la Revolución Democrática, que mantenía una relación estrecha con el priísmo y con Peña Nieto). La reticencia del entonces ocupante de Los Pinos duró nueve días, hasta que la PGR hubo de anunciar que atraía el caso, y el evasivo Peña Nieto pronunció las primeras palabras relacionadas con la desaparición de los 43 hasta que habían pasado once días.