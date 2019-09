Durante la audiencia la fiscalía alegó que el expediente tiene 23 mil fojas y anexos y por eso en tres años no lo había desahogado.

La juez dio a la FGE hasta el 27 de octubre para concluir las indagatorias e iniciar investigaciones contra seis fiscales y tres directores de servicios periciales que conocieron del caso y no ordenaron las diligencias correspondientes.