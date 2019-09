E. Gómez y V. Ballinas

Corresponsal y reportero

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. 29

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, emanado del partido Morena, aseguró que no tiene cola que me pisen en respuesta a senadores del Partido Acción Nacional (PAN) que anunciaron que iniciarán una solicitud de juicio político contra el mandatario y pedirán desaparición de poderes en la entidad.

No me voy a amparar. Ellos están en su derecho. Qué bueno que vigilen a los gobernantes; eso es parte de su labor , dijo García Jiménez en una entrevista antes de que firmara ayer en el municipio de Boca del Río un convenio para erradicar en Veracruz los plásticos de un solo uso.

Resaltó que no teme que los recursos interpuestos por el PAN sean procedentes, pues yo no soy (el panista Miguel Ángel) Yunes ni (el ex priísta Javier) Duarte , sus antecesores en el cargo. Soy académico, soy maestro, y estamos haciendo bien las cosas .

Senadores panistas adelantaron en redes sociales que pedirán juicio político contra Cuitláhuac García, a quien acusan de impulsar a la Comisión Permanente del Congreso local a separar temporalmente a Jorge Winckler Ortiz de la fiscalía estatal violando la ley.