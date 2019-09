Notimex

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. a10

La gira de hologramas de la cantante estadunidense Whitney Houston comenzará el 23 de enero de 2020 en México e incluye conciertos en diversos países de Europa.

Las presentaciones del tour Una noche con Whitney: la gira de hologramas de Whitney Houston se llevarán a cabo con el apoyo de tecnología holográfica, con imágenes de la artista que interactuará con su banda original para interpretar éxitos como I will always love you y I wanna dance with somebody (Who loves me), Greatest love of all y Higher love.

Además de una banda en vivo, los conciertos prometen un espectáculo con tecnología holográfica de vanguardia combinada con bailarines especializados en arreglos remasterizados digitalmente, bajo la dirección de la coreógrafa Fátima Robinson, se informó en la página electrónica de Houston.

La tecnología usada para este proyecto es desarrollada y comercializada por la empresa Base Hologram, encargada de crear conciertos y espectáculos ultrarrealistas .

Hace unos meses, los herederos de la estrella estadunidense, quien falleció a los 48 años de edad el 11 de febrero de 2012, llegaron a un acuerdo para revivir su figura con una gira.