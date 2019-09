▲ El diario estadunidense The New York Times informó la cancelación de su sitio en español, al argumentar que no era financieramente exitoso. El portal en español del New York Times fue lanzado en 2016. Desde entonces publicaba un promedio de 10 artículos diarios, tanto de textos originados en ese idioma o traducidos de su plataforma en inglés. El diario informó que como parte de su modificación, ahora hará llegar a una audiencia global un informe de las principales noticias a través de un modelo de suscripciones. Aclaró que la decisión no afectará la cobertura de América Latina, el principal mercado al que se había enfocado este sitio. Los colaboradores de la versión en español, entre ellos Paulina Chavira, difundieron la noticia en Twitter y lamentaron la decisión. Foto Ap