Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. a15

Guadalajara, Jal., Tomás Boy, técnico de Chivas, reveló que el delantero Oribe Peralta está molesto por la poca actividad que ha tenido con el conjunto rojiblanco, con el que sólo ha jugado 408 minutos en seis partidos disputados; sin embargo, dejó claro que su meta es buscar lo mejor para el equipo.

“Oribe por eso fue muy grande como jugador. Estoy seguro que le debe repatear en el alma estar en la banca, y no sería él si estuviera tranquilo, está muy molesto, incluso en sus redes sociales ha vertido explicaciones a la gente sobre su rendimiento.

“En general, no es tan fácil para mí. He dirigido a muchísimos jugadores de gran calidad y a veces los he tenido que dejar en el banco. Mi misión es buscar lo mejor para el equipo y si permea esto hacia abajo, aunque duela y moleste, pues es comprensible.