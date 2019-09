Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. a15

Miguel González Míchel, técnico de Pumas, aseguró que su equipo no puede tener sólo un sistema de juego, pues éste tiene que adaptarse a cada uno de sus rivales.

El estratega español mencionó lo anterior en respuesta a las recientes declaraciones del delantero auriazul Carlos González, quien señaló que no es fácil jugar solo en el ataque.

“No voy a comentar nada sobre cualquier manifestación de mi jugador, en muchos partidos hemos jugado en 4-3-3, hemos tenido muchas ocasiones de gol y no hemos marcado. Prefiero que esos debates sean internos, aunque éstos no me preocupan en lo absoluto, pero sí el mejoramiento del equipo.