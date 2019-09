Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 18 de septiembre de 2019, p. 4

Londres. El artista italiano Maurizio Cattelan, autor de un inodoro en oro macizo que fue robado el sábado pasado en un palacio inglés, quiere pensar que el acto criminal fue cometido por una buena causa y sus autores son una especie de Robin Hood.

Denominado América, esa pieza en oro de 18 quilates vale varios millones de euros y fue hurtado de una exposición organizada en una lujosa propiedad del sur de Inglaterra.

‘‘Cuando me despertaron para darme la noticia pensé que era una broma: ‘¿quién va a ser tan idiota como para robar un inodoro?’, pensé. Se me olvidó durante una fracción de segundo que era de oro’’, dijo Cattelan en un texto enviado al diario New York Times.

‘‘Quiero ser positivo y pensar que este robo está inspirado por la ideología de Robin Hood’’, personaje que robaba a los ricos para entregar su botín a los pobres.