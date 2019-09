¿Es cierto eso? En estos días he reflexionado sobre la revolución de In­dependencia y releyendo a sus mejores historiadores… y a Hidalgo y Morelos. Antier enfatizamos (en La historia del Grito transmitida por la televisión pública) que más allá de las razones políticas coyunturales de la historia tradicional, en septiembre de 1810 estalló una violenta revolución popular en el más desigual de los países del mundo. Sí: el más desigual, según dijo el sabio naturalista Alexander von Humboldt tras recorrer buena parte de nuestra geografía en 1803-04: México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de fortuna, civilización, cultivo de la tierra y población .

La idea de igualdad, tal como nace en México de la mano de Hidalgo y Morelos, es profundamente revolucionaria y en nada contrapuesta a la diversidad cultural ni a la comunidad indígena. Es cierto que una parte, quizá mayoritaria, de la siguiente generación de liberales, veía en la comunidad una traba para el desarrollo económico (particularmente nociva sería la ley Lerdo, de 1856), pero aún entre ellos había quienes entendían la necesidad de mantenerla, y no en balde se contaban entre ellos los más admirables, como Ignacio Ramírez, quien expresó en el Congreso Constituyente de 1856: Entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de las no menos funestas es la que nace de suponer que nuestra patria es una nación homogénea. Levantemos ese ligero velo de la raza mixta que se extiende por todas partes y encontraremos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en una sola . Y llama a enriquecernos con esa diversidad. Sería el liberalismo oligárquico porfirista el que sí se empeñó en destruir la comunidad y la diversidad, fracasando en el intento. La propaganda neoliberal que se exacerbó en 1994-96 y que se mantiene hoy, es falsa: la pluralidad étnica y cultural, la diversidad, la comunidad, los derechos colectivos no son contrarios a la nación mexicana. Ni al liberalismo mexicano ni a su proyecto de nación. De hecho, si seguimos a Hidalgo y Morelos, son consustanciales a nuestra nacionalidad.

Permítanme, en otra entrega, hablar de la propuesta de Consuelo Sánchez: entender que al fin tenemos la posibilidad de reconocernos como quería Ignacio Ramírez que nos reconociéramos: como un Estado plurinacional.

