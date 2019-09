Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019, p. 13

El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió el aniversario del inicio del movimiento de Independencia para presentar la iniciativa de Ley de Amnistía, misma que expondrá en San Lázaro la bancada de Morena.

Para acceder a los beneficios de la legislación, la cual busca liberar de las cárceles a jóvenes acusa-dos de delitos contra la salud ante tribunales federales y previstos en el código penal, el documento establece requisitos como no ser reincidente, no estar sentenciado por lesiones, homicidio o secuestro y no haber usado armas de fuego en el delito que se le imputa. Además, pone especial énfasis en los detenidos en comunidades indígenas.

La propuesta también pretente liberar a mujeres detenidas por realizarse un aborto, así como a los médicos o parteras que lo llevaron a cabo y que hayan sido sentenciados por ello, siempre y cuando lo hayan realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.

Indica que se decretará amnistía en beneficio de las personas contra quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del orden federal. Sin embargo, la propuesta no hace referencia a los casos de mujeres juzgadas por este delito fuera de las instancias federales, es decir, en el fuero común en las distintas entidades, donde se concentra la mayoría de los casos.

En el caso de delitos contra la salud, propone liberar a quienes haya cometido la falta por su situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, esto es, que padecieran exclusión y discriminación o sufran discapacidad permanente.