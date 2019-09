▲ Solamente actué cuando tuve las pruebas y no se encubrió a nadie , afirma Jesús Murillo Karam. Foto Víctor Camacho

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019, p. 12

En el caso Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no hay sustento en los argumentos que llevaron a la liberación de inculpados en estos hechos, es increíble de veras (...). Para mí, los impartidores de justicia que (lo) conocieron de origen analizaron correctamente el expediente, ya que el cúmulo de pruebas era inmenso. Creo que los nuevos jueces no revisaron ninguna evidencia , afirmó el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam.

El ex funcionario habló con La Jornada en su casa de la Ciudadde México, luego de meses de solicitarle una entrevista sobre el caso; fue hasta ayer cuando consideró que era momento de hablar y dar su versión sobre los cuestionamientos en torno a la indagatoria que llevó a juicio a 142 presuntos involucrados, pero de los cuales ya han sido liberados más de 50 por ciento por presuntos actos de tortura en su contra y otras faltas al debido proceso.

–¿A cinco años de los hechos ocurridos en Iguala, usted cambiaría algo de la investigación que le tocó encabezar?

–Fuimos resolviendo conforme se veían las cosas. Me movía entre los padres y las investigaciones, y, si se quiere, en algunos casos las cosas resultaron hasta de casualidad, como cuando fuimos a Cocula a revisar si los estudiantes estaban vivos y encontramos que la policía de ese municipio también había participado.

“Detectamos que las patrullas estaban repintadas, que habían cambiado los números, se falsificaron las bitácoras y todo ello forma parte de un cúmulo de pruebas que dicen que no existen, pero que son contundentes.

“Actuamos en función de tiempos muy encimados, pero ni mentimos ni inventamos nada. Me hubiera gustado encausar a otras gentes, pero lo que se obtuvo fueron testimonios de oídas, que no tienen valor probatorio.

“Eso sí, en el momento en que estuve al frente de la PGR tres detenidos declararon haber sido torturados y se iniciaron los procedimientos correspondientes. Si me pasé la vida impulsando leyes contra la tortura, no iba a permitir que en mi terreno se realizaran esas prácticas.

Una indagatoria que podría ejemplificar mi actuación al frente de la PGR es el caso Tlatlaya. Ya había una resolución ministerial que concluía que se había tratado de un enfrentamiento. Pero dos meses después los peritos de la PGR determinaron que militares habían juntado a las víctimas en un lugar y les dispararon. Metí a la cárcel a los soldados. Nunca dejé de actuar con lo que fuera real .

–Se ha mencionado que durante la investigación hubo encubrimiento a autores materiales y funcionarios. Se ha citado su nombre y el de Tomás Zerón como parte de quienes deben ser investigados.

–No tengo la menor idea del porqué. Yo hubiera querido consignar a más, pero no tuve pruebas. Solamente actué cuando tuve las pruebas y no se encubrió a nadie.

–El caso ha sido muy cuestionado, incluso aquella frase de la verdad histórica y sus resultados.

–Soy un abogado viejo y en mis tiempos se llamaba verdad histórica al planteamiento que hacía la Procuraduría en cualquier caso, porque era la historia de los hechos y así se denominaba para que el juez determinara cuál era la verdad legal, que era la definitiva.

Cuando hablé de la verdad histórica me referí a la verdad que incluye muchas dudas, entre ellas, que no pude definir cuántos estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y que solamente podía hablar de uno porque fue identificado por el ADN .

–Actualmente se han puesto en duda los resultados de la investigación, ya que más de 70 inculpados han sido puestos en libertad.

–Que yo sepa, no hubo nada obtenido ilícitamente. En cuanto a casos de tortura, de inmediato se iniciaron investigaciones en los tres casos en que así lo señalaron los detenidos.

“En el ámbito penal, cuando se señala que existió tortura, el juez está obligado a aplicar el Protocolo de Estambul, y si resulta positivo, debía eliminar las pruebas que se obtuvieron con esas prácticas, pero nunca se confirmaron los peritajes, por ello se debe considerar que indebidamente el juez otorgó la libertad a alguien con su solo dicho.