a noche del 15 de septiembre de 2006 López Obrador fue invitado a dar el Grito de Independencia en el Zócalo. Le correspondía a Vicente Fox pero se acobardó, no quiso dar la cara a la muchedumbre y prefirió hacerlo en Guanajuato. La plaza estaba tomada por simpatizantes de AMLO a quienes había congregado la protesta contra el fraude electoral que llevó a Calderón a la residencia, hoy popular, de Los Pinos. Andrés Manuel daría el Grito en calidad de presidente legítimo. Sin embargo, cedió el honor a su compañero de lucha, el jefe de gobierno Alejandro Encinas, previa consulta con la gente. AMLO hubo de esperar 13 años –los sexenios de Calderón y Peña Nieto– para dar el Grito como presidente Constitucional de México. Fueron 13 años de perseverancia que dieron como fruto la llegada al gobierno de un presidente democráticamente electo. Millones de personas lo acompañaron en su lucha. No nos falles , le gritaba la multitud la noche de este 15 de septiembre, para que no olvide los compromisos.

La reserva estratégica

Las dos principales instalaciones petroleras de Arabia Saudita sufrieron un ataque con drones el sábado. Los rebeldes de Yemen se atribuyen la agresión, causaron un incendio devastador. Los precios se dispararon,

Trump autorizó el uso de reservas estratégicas, si fuera necesario, para garantizar un suministro estable de petróleo. Intenta involucrar al gobierno de Irán. Es impredecible el curso que tome el conflicto; sin embargo, refuerza la idea de que México no puede seguir siendo dependiente de la gasolina de importación.

Huelga en la GM

En plena campaña por la relección, le resultó a Trump un problema inesperado: los agremiados del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria del Automóvil declararon una huelga a General Motors en Estados Unidos. Es la primera en una década. Trump se ha empeñado en defender al sector automotriz, incluso con la amenaza de imponer tarifas a la importación de automóviles de México para proteger el empleo. También ha presionado a las empresas. Ford canceló la inversión de mil 600 millones de dólares, proyectada para San Luis Potosí, donde tenía previsto construir una nueva planta de montaje de vehículos. Los trabajadores de General Motors buscan negociar mejores salarios, la reapertura de plantas inactivas, atención médica y otras prestaciones. Este paro es el de mayor relevancia en la compañía desde 2007. Podría extenderse a otras firmas automotrices.