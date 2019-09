Afp, Europa Press, Reuters y Sputnik

Martes 17 de septiembre de 2019

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que parece que Irán fue responsable de los ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas perpetrados el pasado fin de semana, pero aclaró que no quiere una guerra. La república islámica rechazó las acusaciones, aunque sostuvo que los rebeldes hutíes actuaron en legítima defensa y contrataque .

A pregunta de un periodista, Trump señaló: Ciertamente, es lo que parece en este momento (la responsabilidad de Irán). En cuanto hagamos un descubrimiento definitivo lo haremos saber .

Agregó que Washington no sopesará medidas de represalia hasta que exista evidencia definitiva de que Teherán es responsable, pero indicó que está listo en caso de que los bombardeos ameriten una respuesta.

Tenemos muchas opciones, pero en este momento lo que queremos es descubrir quién hizo esto. Veremos qué pasa. No me gustaría tener una guerra con nadie, pero estamos más preparados que cualquiera si eso ocurre.

Los ataques contra infraestructuras petroleras en Arabia Saudita, que redujeron a la mitad la producción del primer exportador mundial, fueron cometidos el sábado alrededor de las 3:31 y las 3:42 de la mañana (hora local) contra la principal refinería saudita de Abqaiq y el yacimiento de Khurais de la compañía petrolera estatal Saudi Aramco, en la zona este del reino.

Los rebeldes hutíes de Yemen, chiítas apoyados por Irán y que se enfrentan desde hace cinco años a una coalición militar liderada por Arabia Saudita, reivindicaron los ataques, que provocaron una reducción de la producción de 5.7 millones de barriles diarios, aproximadamente 6 por ciento del suministro mundial.

Trump advirtió a Teherán que Washington estaba armado y listo para responder, aunque especificó que la respuesta dependería de la evaluación de Riad.

Ayer en un tuit, el magnate enfatizó que su país es el principal productor de energía y no necesita petróleo de Medio Oriente , pero que auxiliaría a sus aliados . El domingo autorizó el uso de las reservas estratégicas de crudo del país.

Los secretarios de Estado, Mike Pompeo, y de Energía, Rick Perry, aseguraron que Irán está detrás de los ataques, mientras el secretario de Defensa, Mark Esper, mencionó que Estados Unidos va a defender al orden internacional que Irán se empeña en debilitar.

Washington y Riad coinciden en responsabilizar a Teherán de montar el ataque, aunque los militares sauditas aún no logran determinar desde dónde fue lanzada la ofensiva, pero aseguraron que no fue desde Yemen.

Estados Unidos publicó ayer imágenes de satélite que, sin aportar pruebas de que Irán es responsable de los ataques, mostraban los daños en la refinería de Abqaiq y un importante campo petrolífero, afirmando que el patrón de los impactos sugería que el bombardeo se lanzó desde Irak o Irán, y no desde Yemen, como afirmaron los rebeldes hutíes.

El diario británico The Guardian informó que funcionarios estadunidenses no identificados declararon a los medios que entre una y dos docenas de misiles crucero iraníes fueron utilizados en el ataque del sábado. Funcionarios de inteligencia de la región no están seguros de si en el ataque fueron utilizados drones o misiles, en lo que parece ser un cuidadoso golpe contra el corazón de la economía saudita .

La investigación sigue y todas las indicaciones muestran que las armas utilizadas provienen de Irán, comentó a la prensa el portavoz de la coalición saudita, el coronel saudita Turki al Maliki.