Martes 17 de septiembre de 2019, p. 34

Puebla, Pue., Cinco explosiones resultado de una toma clandestina de gas licuado de petróleo (LP) ocurridas la madrugada del lunes en un ducto ubicado en las inmediaciones del parque industrial Finsa, en el municipio de Cuautlancingo –parte del área metropolitana de la capital de Puebla–, dejó un saldo de seis trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) lesionados cuando intentaban contener la fuga de hidrocarburos.

Tres de los seis empleados de la empresa productiva del Estado se trasladaron por sus propios medios a los hospitales más cercanos, tras resultar con quemaduras de primer grado. La Coordinación de Protección Civil estatal aseguró que las lesiones no pusieron en riesgo las vidas de los técnicos.

De acuerdo con habitantes de la comunidad de San Lorenzo Almecatla, perteneciente a Cuautlancingo, el accidente ocurrió en campos de cultivo situados a unos metros del parque industrial.

Aseguraron que las llamas alcanzaron hasta 20 metros y casi llegaron a los cables de torres de alta tensión. Comentaron que la casa más cercana al sitio del percance se ubica a 500 metros.

La calle que comunica al lugar del siniestro fue cerrada, mientras elementos de Protección Civil estatal instalaron un cerco de seguridad.