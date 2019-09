Agregó que la operación de la mina traerá problemas de salud, no sólo para trabajadores, sino también para los habitantes de la región, sobre todo por el uso de químicos utilizados en la explotación de óxido de cobre.

Continuó: Los megaproyectos extractivos se caracterizan por el despojo a las comunidades; no generan cadenas productivas ni dinamizan la economía de las regiones .

A todas las autoridades que aquí se encuentran les decimos que a 32 kilómetros de Ciudad Juárez nos quieren poner una mina a cielo abierto, la cual ha tenido inconsistencias legales y ambientales, pero no vamos a permitir (que se instale) por corrupción o por pactos impunes , advirtió Lydia Graco, vocera del frente, ante autoridades que encabezaron el acto cívico.

La veta se ubica en el ejido Ojo de la Casa y, de acuerdo con VVC Exploration Corporation, tomará de seis a nueve meses comenzar con la extracción de óxido de cobre.

Según el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, la inversión estimada para la operación de la veta es de 4 mil millones de dólares, y la generación de empleos será de mil 200, entre directos e indirectos.

Sin embargo, pobladores de Samalayuca acusaron que Meléndez Cardona no se ha acercado a ellos para explicar la operación de la mina ni para dar detalles de las terribles consecuencias que un proyecto como éste dejaría .

Manifestaron que en esa zona hay contaminación por el tiradero de desechos nucleares contaminados con cobalto 60 desde hace más de 25 años, por la extracción de agua para una termoeléctrica privada y una cementera, la cual aparte de cortar los cerros, incinera llantas.

La mayor preocupación, expusieron, es la utilización y contaminación del agua del desierto de Samalayuca –la cual abastece a millón y medio de personas–, y para la extracción de cobre se necesitan por lo menos 60 mil litros por tonelada de metal producido.

En respuesta, el alcalde Armando Cabada dijo que no ha habido acercamiento de los dueños de la mina con el municipio para pedir un permiso de funcionamiento y éste no se otorgará si no se cumple con lo necesario en materia ambiental .