Recuerdo que un día estaba en el salón de mi casa con mi novia mirando la televisión y entonces las noticias empezaron a hablar de si Cristiano Ronaldo es esto y lo otro. Escuché a mis hijos bajar las escaleras y cambié de canal porque estaba avergonzado. Me sentí avergonzado. Cambié el canal para que Cristiano júnior no viera que hablan mal de su padre sobre un caso muy malo , contó.

En el extracto de la entrevista con Piers Morgan, el presentador le mostró a Cristiano un video de su padre antes de que muriera a los 52 años por problemas con el alcohol en 2005, en el que José Dinis Aveiro expresa lo orgulloso que está de su hijo.

Nunca he visto este video. Increíble , dijo sin contener el llanto. En las imágenes se observa a Dinis Aveiro hablando de lo orgulloso que se siente de los logros de Cristiano antes del torneo Eurocopa 2004 en Portugal.

Pensé que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Nunca he visto estas imágenes, tengo que enseñárselas a mi familia , agregó emocionado.

No conocí al ciento por ciento a mi padre. Tenía problemas con el alcohol. Nunca tuve una conversación normal con él. Era complicado . Refirió que su padre, quien falleció cuando CR7 tenía 20 años, fue soldado y quedó afectado por la guerra en Mozambique y Angola.

“Ser el número uno y que él no lo haya visto, que no me haya visto recibir premios, ver en qué me he convertido. Mi familia lo ha vis-to, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo mayor, pero mi padre no vio nada, y ha sido… murió joven”, comentó el ariete.