He visto dos o tres veces a Edson Álvarez , dijo De Boer, quien actualmente dirige un equipo Sub-19 del Ajax; “ante el Apoel hizo un gol muy importante que le dio confianza; aún no tengo muy claro si es medio o central. Mi primera visión es que es más defensa que medio.

Por su parte, Edson Álvarez, del holandés Ajax, fue elogiado por Ronald de Boer, ex jugador de ese club y del Barcelona; sin embargo, también incluyó algunos matices sobre el estado actual del mexicano.

Cuando el Ajax tenga la posesión, igual (Edson) no tiene la calidad que se necesita; no es muy creativo en mi opinión. Pero tengo que esperar a ver cómo evoluciona , agregó en entrevista con la cadena deportiva ESPN.

Sin embargo, destacó que los jugadores mexicanos son compatibles con el futbol holandés, que además funciona como puerta de entrada para las ligas más importantes de Europa.

Los mexicanos juegan con corazón y siempre lo dan todo , señaló De Boer; juegan concentrados y son muy luchadores. Están siempre listos para pelear. Con pelota son buenos técnicamente y esto en Ajax es importante, ya que jugamos con cabeza y no con fuerza; esa es nuestra filosofía .

Álvarez hizo declaraciones para el canal de televisión del club holandés: “Es increíble, un sueño, lo comentaba con mi familia, que hace unos meses la veía en casa y ahora tener la oportunidad de jugarla es increíble y más que pude hacer un gol (en la fase previa de la Champions); fue un debut soñado, fue algo grandioso, yo creo que porque lo metí en casa con toda la gente”.

El Barcelona también debutará hoy en Dortmund ante el Borussia con el propósito de levantar el título que se le resiste desde 2015.

“Obviamente me encantaría conquistar la Champions porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganarla como club, y a nivel personal me encantaría lograr otra”, advirtió Lionel Messi en una entrevista con el diario Sport.

Messi, quien todavía no ha debutado con su equipo, recibió este lunes el alta médica de su lesión muscular en el gemelo derecho y podría tener los primeros minutos el martes en Alemania.

Otros duelos serán: Chelsea-Valencia, Inter de Milán-Praga, Lyon-Zenit y Benfica-Leipzig.