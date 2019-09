Merry Macmasters

Martes 17 de septiembre de 2019

El tema del patrimonio inmueble dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue abordado por José Alfonso Suárez del Real, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (CDMX), quien participó en el homenaje Cien papalotes volando en memoria de Francisco Toledo.

‘‘Vamos en avance, aunque desafortunadamente no lo que quisiéramos, porque se perdieron dos años. Me sorprende que a pesar del tesón de Eduardo Vázquez (su antecesor) de desarrollar una mesa de trabajo, de convencer que le otorgaran recursos para poder generar programas ejecutivos, para proyectos de restructuración de algunos templos, sobre todo de pueblos originarios, cuando recibimos el gobierno lo hicimos prácticamente con lo que Eduardo nos dejó en el papel. Cuando empezamos a procesar dónde estaban los recursos no fue tan sencillo porque las instrucciones que se dio al pasado gobierno, creo, no se entendieron bien, entonces se enviaron los recursos a otros sitios. Por fin se recuperó”, explicó en entrevista con La Jornada.

El funcionario añadió que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, determinó en común acuerdo con la Federación que los recursos que ‘‘íbamos a aportar para el Fondo de Desastres Nacionales se aplicarán en los templos de los pueblos originarios, que son lugar de cohesión comunitaria, que tienen un sentido más allá de lo estético y lo religioso”. Es decir, su ‘‘fuerte lazo” comunitario está ‘‘destrozado” desde el 19 de septiembre de 2017.