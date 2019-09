Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 17 de septiembre de 2019

El Gobierno de la Ciudad de México afirmó que la alerta de violencia de género no ha tenido los resultados esperados en los estados y municipios en los que se ha aplicado y rechazó que se pretenda imponer dicha declaratoria en la capital del país con base en los resultados de la anterior administración en materia de violencia contra las mujeres.

Lo anterior señaló al emitir su postura en torno al amparo que el juez tercero de distrito en materia administrativa federal otorgó el viernes anterior al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el que ordena a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) emitir dicha alerta para la ciudad en un plazo de 10 días naturales.

La administración capitalina insistió en que la atención a la violencia de género requiere de una estrategia integral y permanente y no medidas de urgencia, como plantea la alerta de género, la cual, aseguró, no disminuye la violencia de género per se, e incluso la misma Conavim ha planteado que es necesario redefinir dicho mecanismo, toda vez que no ha tenido los efectos esperados en los 17 estados donde se ha declarado .

En ese sentido, subrayó que se requieren acciones que impliquen la defensa de la integridad e igualdad de las mujeres en educación, salud, entorno laboral y acceso a la justicia, motivo por el cual las autoridades locales han implementado una serie de medidas como la instalación de un nuevo Centro de Justicia en Tlalpan.

Asimismo, agregó, se trabaja en la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación de feminicidios, delito al que se han reclasificado investigaciones en torno a muertes violentas de mujeres; además de que cada una de las 70 agencias del Ministerio Público (MP) locales cuenta con una abogada para asesorar y apoyar a víctimas de violencia de género o familiar, cuya intervención ha permitido abrir 5 mil 670 carpetas de investigación.