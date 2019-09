De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2019, p. 30

Las dietas bajas en carbohidratos y altas en proteínas, como la dieta keto , o las que se basan en ayunos han adquirido popularidad, pero no promueven buenos hábitos de alimentación. Pueden propiciar la pérdida de peso, pero no se pierde grasa, sino líquidos, masa muscular o tejido magro , de acuerdo con Raquel Valenzuela, nutrióloga de la Dirección General del Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Dietas como la llamada dieta keto , explicó, representan riesgos para la salud y son poco eficaces. Por recomendar la ingesta de grasas y proteínas en exceso, se corre el riesgo de aumentar el ácido úrico, colesterol y los triglicéridos en el organismo.

Este tipo de dietas son hiperprotéicas, es decir, se basan en el consumo abundante de proteínas, y son bajas en carbohidratos, cuyo consumo reducido conduce a un déficit de energía, explicó.

Para que el cuerpo esté bien nutrido, primero se deben cubrir los requerimientos de energía, si no es así, el organismo echará mano de las proteínas, pero no sólo las que se ingieren en la comida, sino las que están en los músculos .