or más de 30 años, México ha transitado a una forma de crecimiento que en lo fundamental niega las potencialidades de desarrollo económico y social para el país en su conjunto. El hecho, exagerado por los publicistas, de que haya regiones que crecen a tasas asiáticas , no obsta para que a todos conste que desarrollo, entendido como redistribución de ingresos y accesos y oportunidades hacia abajo , no ha habido en la nación en este periodo.

Las tasas logradas de crecimiento y de inversión no han auspiciado un despliegue más o menos sostenido de capacidades físicas y humanas que pudieran conjugarse en procesos de cambio social significativos. El hecho de que en paralelo, la mexicana se haya convertido en una sociedad plural, con una indudable correspondencia en el plano de la política formal, tampoco impide insistir en esa falta de desarrollo como signo característico de la etapa histórica que México ha recorrido desde que la crisis de la deuda externa estallara, el presidente José López Portillo decretara la nacionalización de los bancos y la generalización del control de cambios. Su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, corrigió ambas decisiones, cambió la Constitución en algunos aspectos básicos relativos a las formas de propiedad y las líneas divisorias entre el Estado y el resto de la economía y la sociedad, pero no logró restañar las heridas profundas en el pacto político fundamental reconformado en los años sesenta por el presidente Adolfo López Mateos.

Aquello de que la coalición gobernante se encargaba del poder y de conducir la política y los empresarios de producir y ganar quedó atrás; núcleos importantes del empresariado formaron filas abiertamente en favor del pluralismo político y la alternancia. El respeto y fortalecimiento de la pluralidad política, resguardada por el IFE y la alternancia garantizada por el propio presidente Ernesto Zedillo a fines del siglo XX fueron vistos como candados inviolables y la prueba de ácido para la burocracia gobernante.

Así hemos viajado desde entonces, pero siempre de crisis en crisis y bajo un crecimiento menos que mediocre, socialmente insatisfactorio y carente de motores dina-mizadores de la movilidad social y la diversificación productiva. La reducción sostenida de la inversión pública, en fiel obediencia al dogma de la consolidación fiscal, no ha creado espacios suficientes paralos negocios y las ganancias y la empresa realmente existente se ha dedicado a ganar sin duda, como se muestra en la distribución funcional del producto y el ingreso, pero no a conformar plataformas de ex-pansión y cambio estructural para el desarrollo y no sólo para una modernización segmentada ligada a las oportunidades de exportación en Estados Unidos.