El 13 de agosto, el órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió anuencia al gobierno de México para visitar las zonas fronterizas a mediados de septiembre, ello luego que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) considerara que no era pertinente una inspección a ciertas zonas del límite norte de nuestro país del 19 al 23 del mes pasado, fechas en que la CIDH recorrió la frontera sur de Estados Unidos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún no tiene respuesta del Estado mexicano sobre la visita que solicitó realizar del 16 al 20 de septiembre para observar la situación de los migrantes en las fronteras norte y sur.

Cristopher Ballinas, director general de Derechos Humanos de la SRE explicó que la visita no fue pertinente para México debido a que no era el propósito original de la resolución, la cual se pensó para analizar el efecto de la política migratoria estadunidense, en particular hacia los niños y la unidad familiar.

Ballinas señaló que Estados Unidos tardó un año en aceptar dicha visita. Apuntó que lo ideal sería que la inspección incluyera a otras naciones afectadas por las decisiones unilaterales de la política de Estados Unidos.

Fuentes de la CIDH indicaron a La Jornada que si México acepta la visita, ésta podría realizarse en otras fechas.

Sobre la misión de observación que realizó la CIDH en Estados Unidos, Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los derechos de los migrantes, advirtió que allá carecen de todos los derechos.