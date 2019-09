Es la primera visita de un funcionario de la administración a este tribunal, donde han llegado acusaciones de organizaciones defensoras derechos humanos por presuntos delitos de lesa humanidad en México.

Tal es el caso de la denuncia hecha por el ex defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por posibles crímenes de Estado durante 2006 y 2007. El 2 de mayo Peimbert acudió junto con víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad. En el contexto de las protestas del magisterio y el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca hubo casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura, entre otros.

En ese momento la defensoría indicó que estos acontecimientos demostraban patrones de sistematicidad por parte del Estado mexicano para generar terror entre la población indígena.

En 2014, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos presentaron ante la fiscalía de la CPI un informe sobre torturas, privaciones a la libertad y desaparición forzada en Baja California entre 2006 y 2012, acusando a las fuerzas armadas.