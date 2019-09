Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2019, p. 10

El ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala han avanzado en la conformación de su partido político, pero siguen rezagados respecto a otras organizaciones al encontrarse en cuarto lugar en lo que hace al cumplimiento de requisitos para obtener el registro. La agrupación de los ex panistas se encuentra por debajo de Redes Sociales Progresistas, ligadas a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo; Encuentro Solidario vinculado al desaparecido Partido Encuentro Social, y Grupo Social Promotor de México, relacionado con el extinto Partido Nueva Alianza. Según el reporte del Instituto Nacional Electoral del 11 de septiembre, sobre la formación de los partidos políticos, Redes Sociales Progresistas ha efectuado 12 de 20 asambleas estatales requeridas, lo que representa un avance de 60 por ciento, y ha logrado afiliar a 169 mil 827 personas, 73.2 por ciento de las 233 mil 945 requeridas. Le siguen Encuentro Solidario; Grupo Social Promotor de México; Libertad y Responsabilidad Democrática, del matrimonio Calderón-Zavala, y la Fundación Alternativa. Las organizaciones tienen hasta enero próximo para cumplir los requisitos establecidos en la ley para constituirse en partidos políticos.