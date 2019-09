Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2019, p. 10

El próximo consejo nacional del PAN quedó formado por personajes cercanos a los gobernadores y a la dirigencia nacional, así como a las principales corrientes.

Fuentes del blanquiazul aseguraron que al menos un tercio de los más de 300 consejeros son cercanos al dirigente nacional, Marko Cortés, mientras el resto están identificados con los ejecutivos estatales y los grupos internos.

Los integrantes de ese órgano de gobierno rendirán protesta en la 24 asamblea nacional ordinaria del 21 de septiembre, cuando también se celebra el 80 aniversario del partido.

Entre quienes se integrarán al consejo se encuentra Fernando Herrera, vocero del comité ejecutivo nacional; Margarita Martínez, cercana a Cortés Mendoza; María Teresa Jiménez, edil de Aguascalientes y aspirante a la gubernatura del estado; los ex candidatos al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, y de Colima, Jorge Luis Preciado; Mauricio Tabe, ex dirigente panista de la Ciudad de México; Federico Döring, ex diputado y líder de una de las expresiones del panismo local; Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez; César Jáuregui, vinculado al gobernador de Chihuahua, Javier Corral.