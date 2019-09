Le entrego los dos libros que le he traído, las ediciones brasileñas de Cien horas con Fidel y Hugo Chávez, mi primera vida. Bromea sobre su propia biografía que está escribiendo, desde hace años, nuestro amigo Fernando Morais: “No sé cuándo la va a terminar... Todo empezó cuando salí de la presidencia, en enero de 2011. Unos días después fui a un encuentro con los cartoneros de São Paulo... Era debajo de un puente, y allí una niña me preguntó si yo sabía lo que había hecho en favor de los cartoneros... Me sorprendió, y le dije que, bueno, nuestros programas sociales, en educación, en salud, en vivienda, etcétera. Y ella me dijo: ‘No, lo que usted nos dio fue dignidad’. ¡Una niña! Me quedé impresionado y lo comenté con Fernando.

Carlos Luiz Rocha es uno de los abogados de Lula. Va a verlo casi todos los días. Nos cuenta que el equipo jurídico del ex presidente cuestiona la imparcialidad del juez Sergio Moro, ahora recompensado por Jair Bolsonaro con el Ministerio de Justicia, y la imparcialidad de los procuradores. “The Intercept lo ha demostrado”, nos dice, y añade: “Deltan Dallagnol, el procurador en jefe, me lo ha confirmado él mismo. Me afirmó que ‘en el caso de Lula, la cuestión jurídica es una pura filigrana... el problema es político’”.

Además de ser juzgado de manera absolutamente arbitraria e indecente, Lula ha sido linchado de forma permanente por los grandes grupos mediáticos dominantes –en particular O Globo–, al servicio de los intereses de los mayores empresarios, con un odio feroz y revanchista contra el mejor presidente de la historia de Brasil, que sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños y creó el programa Hambre Cero. No se lo perdonan. Cuando falleció su hermano mayor, Genival Vavá, el más querido, no lo dejaron asistir al entierro, a pesar de ser un derecho garantizado por la ley. Y cuando murió de meningitis su nietecito Arthur, de siete años, el más allegado, sólo le permitieron ir una hora y media (!) al velatorio. Humillaciones, vejaciones, venganzas miserables.

Lula está en prisión cumpliendo una pena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero , pero no ha sido condenado definitivamente (aún puede apelar) y, sobre todo, sus acusadores no han podido demostrar su culpabilidad. Todo ha sido una farsa. Como lo han confirmado las demoledoras revelaciones de The Intercept, una revista de investigación on line dirigida por Glenn Greenwald, Lula ha sido víctima de la arbitrariedad más absoluta. Una trama jurídica totalmente manipulada, destinada a arruinar su popularidad y a eliminarlo de la vida política. A asesinarlo mediáticamente, impidiendo de ese modo que pudiera presentarse y ganar las elecciones presidenciales de 2018. Una suerte de golpe de estado preventivo .

“Le dije: ‘Mira, sería bueno hacer un libro con lo que la gente piensa de lo que hicimos en el gobierno, lo que piensan los funcionarios, los comerciantes, empresarios, trabajadores, campesinos, maestros... Ir preguntándoles, recoger las respuestas... Hacer un libro no con lo que yo puedo contar de mi presidencia, sino con lo que la propia gente dice’... Ese era el proyecto (se ríe), pero Fernando se ha lanzado en una obra titánica porque quiere ser exhaustivo. Sólo ha escrito sobre el periodo 1980-2002, o sea antes de llegar yo a la presidencia... y ya es un tomo colosal, porque en ese periodo de 22 años ocurrieron tantas cosas: fundamos la CUT (Central Única de Trabajadores), el PT, el MST, lanzamos las campañas Direitas ja! y en favor de la Constituyente. Transformamos el país. El PT se convirtió en el primer partido de Brasil, y debo aclarar que aún hoy, en este país, sólo existe un partido verdaderamente organizado, el nuestro, el PT.”

Le preguntamos sobre su estado de ánimo. Hoy se cumplen, nos dice, 522 días desde mi entrada en esta cárcel, el sábado 7 de abril de 2017... Y exactamente ayer se cumplió un año de cuando tuve que tomar la decisión más difícil: escribir la carta en la que renunciaba a ser candidato a las elecciones presidenciales de 2018... Estaba en esta celda, solito... dudando... porque me daba cuenta de que estaba cediendo a lo que deseaban mis adversarios... impedirme ser candidato... Fue un momento duro... de los más duros... y yo completamente solo aquí... Yo pensaba: es como estar pariendo con mucho dolor y sin nadie que te tienda la mano .

Abre el libro Cien horas con Fidel y me dice: “Conocí a Fidel en 1985, exactamente a mediados de julio de 1985... Estaba en La Habana por primera vez participando en la Conferencia Sindical de los Trabajadores de América Latina y del Caribe sobre la Deuda Externa. Yo ya había salido de la CUT, ya no era sindicalista, estaba de tiempo completo como secretario general del PT y era candidato en las elecciones legislativas del año siguiente. Pero no sólo había sindicalistas en esa conferencia, Fidel había invitado también a intelectuales, profesores, economistas, y dirigentes políticos. Recuerdo que eran ya como las cinco de la tarde, en el Palacio de Congresos, Fidel presidía, y aquello estaba muy aburrido... Entonces Fidel, que yo no conocía personalmente, me mandó un mensaje preguntando si yo iba a hablar... Le contesté que no, que no estaba previsto... Él entonces casi me dio una orden: ‘Usted tiene que hablar, y será el último, cerramos con usted’. Pero la CUT no quería de ninguna manera que yo tomase la palabra... Así que yo no sabía qué hacer... A eso de las siete de la tarde, desde la presidencia de la mesa, sorpresivamente, Fidel anuncia que yo tengo la palabra... Casi me vi obligado a tomarla, me levanté, fui a la tribuna... y empecé a hablar... sin traducción... hice un largo discurso y terminé diciendo: ‘Compañero Fidel, quiero decirles a los amigos y amigas aquí reunidos que Estados Unidos trata por todos los medios de convencernos de que es invencible... Pero Cuba ya lo venció, Vietnam ya lo venció, Nicaragua ya lo venció y El Salvador también lo va a vencer. ¡No debemos tenerle miedo!’

“Hubo fuertes aplausos. Bueno, termina la jornada, y yo me voy a mi casa que me habían asignado en el Laguito... Y cuando llego... ¿quién me estaba esperando en el saloncito de la casa? ¡Fidel y Raúl! Los dos ahí sentados aguardándome... Fidel empezó a preguntarme dónde yo había aprendido a hablar así... Les conté mi vida... Y así fue como nos hicimos amigos para siempre...

Debo decir, añade Lula, que Fidel siempre fue muy respetuoso, nunca me dio un consejo que no fuera realista... Nunca me pidió que hiciera locuras... Prudente... Moderado... Un sabio... Un genio...

Batalla por el Nobel

Lula le pregunta entonces a Pérez Esquivel –quien preside el comité internacional en favor del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al ex presidente brasileño– cómo avanza el proyecto. Adolfo da detalles del gran movimiento mundial de apoyo a esa candidatura y dice que el premio se anuncia, en general, a principios de octubre, o sea en menos de un mes. Y que, según sus fuentes, este año será para un o una latinoamericana. Se le ve optimista.

Lula insiste que es decisivo el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que preside Michelle Bachelet. Dice que esa es la batalla más importante . Aunque no lo ve fácil. Nos cuenta una anécdota: “Hace unos años, cuando salí de la presidencia, ya me habían propuesto para el Premio Nobel de la Paz. Un día me encontré con la reina consorte de Suecia, Silvia, esposa del rey Carlos XVI Gustavo. Ella es hija de una brasileña, Alice Soares de Toledo, así que hablamos en confianza. Y ella me dijo: ‘Mientras sigas siendo amigo de Chávez, no creo que puedas avanzar mucho... Aléjate de Chávez y tienes el Premio Nobel de la Paz...’ Así son las cosas...”

Bolsonaro entrega el país

Le pregunto cómo juzga estos primeros ocho meses de gobierno de Bolsonaro. Está entregando el país , me contesta. Y estoy convencido de que todo lo que está ocurriendo está piloteado por Petrobras... A causa del súper yacimiento de petróleo off shore Pre-Sal, el mayor del mundo, con reservas fabulosas, de muy alta calidad, descubierto en 2006 en nuestras aguas territoriales. Aunque está a gran profundidad, más de seis mil metros, su riqueza es de tal dimensión que justifica todo... Hasta puedo afirmar que la reactivación de la IVa Flota, por Washington, que patrulla a lo largo de las costas atlánticas de América del Sur, se decidió cuando se descubrió el yacimiento Pre-Sal. Por eso nosotros, con Argentina, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia, etcétera, creamos el Consejo de Seguridad de Unasur... Es un elemento determinante.

“Brasil, prosigue Lula, siempre fue un país dominado por élites voluntariamente sometidas a Estados Unidos... Sólo cuando nosotros llegamos al poder, en 2003, Brasil empezó a ser protagonista... Entramos al G-20, fundamos los BRICS (con Rusia, India, China y Sudáfrica), organizamos –por primera vez en un país emergente– los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de futbol... Nunca hubo tanta integración regional en América Latina. Por ejemplo, nuestros intercambios en el seno de Mercosur eran de 15 mil millones de dólares, cuando acabé mis dos mandatos se elevaban a 50 mil millones... Hasta con Argentina, cuando llegué eran de 7 mil millones, cuando terminé de 35 mil millones.

Estados Unidos no quiere que seamos protagonistas, que tengamos soberanía económica, financiera, política, industrial y menos aún militar... No quiere, por ejemplo, que Brasil firme acuerdos con Francia sobre los submarinos nucleares. Nosotros habíamos avanzado en eso con el presidente François Hollande, pero con Bolsonaro se derrumbó... Hasta esa miserable declaración, tan espantosamente antifeminista, contra Brigitte, la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, hay que situarla en ese contexto.

El tiempo se termina, hablamos de muchos de sus amigos y amigas que ejercen aún responsabilidades políticas de muy alto nivel en diversos países o en organizaciones internacionales. Nos ruega que les transmitamos a todas y a todos su recuerdo más afectuoso, y agradece su solidaridad.

No renunciaré

Insiste en lo siguiente: “Digan que estoy bien, como lo pueden constatar. Estoy consciente de por qué estoy preso. Lo sé muy bien. No ignoro la cantidad de juicios que hay contra mí. No creo que ellos me liberen. Si el Tribunal Supremo me declara inocente, ya hay otros juicios en marcha contra mí para que nunca salga de aquí. No me quieren libre para no correr ningún riesgo... Eso no me da miedo... Yo estoy preparado para tener paciencia... Y dentro de lo que cabe, tengo suerte: hace cien años, ya me habrían ahorcado, o fusilado, o descuartizado para hacer olvidar cualquier momento de rebeldía... Yo tengo conciencia de mi rol... No voy a abdicar... Conozco mi responsabilidad ante el pueblo brasileño... Estoy preso, pero no me quejo, me siento más libre que millones de brasileños que no comen, no trabajan, no tienen vivienda; parece que están libres, pero están presos de su condición social, de la que no pueden salir.

“Prefiero estar aquí siendo inocente, que fuera siendo culpable. A todos los que creen en mi inocencia, les digo: no me defiendan sólo con fe ciega... Léanse las revelaciones de The Intercept. Ahí está todo, argumentado, probado, demostrado. Defiéndanme con argumentos. Elaboren una narrativa, un relato. Quien no elabora una narrativa, en el mundo de hoy, pierde la guerra.