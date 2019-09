D

ecía Oscar Wilde a finales del siglo XIX que todas las épocas verdaderamente creadoras han sido también épocas de crítica . Por ello la fiesta de los toros y la crítica son interdependientes y reflejo no sólo de tendencias de determinada época, sino del mayor o menor gusto por el pensamiento esclarecido, es decir, con más contenidos de verdad, no de simulación. Si taurinos y público andan más despistados que nunca es porque una crítica convenenciera y alcahueta propicia esa desorientación que no beneficia al espectáculo sino a los miembros de la tauromafia, ese cártel de la mediocridad que parece decir: de lo que hemos echado a perder lo que parezca .

Sin los niveles de reflexión alcanzados en el coloquio anterior, básicamente por el exceso de ponentes en cada mesa, el reciente encuentro tuvo sus momentos de aproximación a la verdad del aturdido presente taurino, lejos de lugares comunes, amabilidades comodonas y esas infaltables torres de marfil que pretenden ignorar una triste realidad taurina apenas diferente en ambos continentes. La frivolidad política de las últimas décadas arroja sus resultados en la comunidad mexicana, cuya insensibilidad se traduce en una fiesta de toros degradada.