ientras los diputados locales dedican buena parte del tiempo y de las capaci-dades del Poder Legislativo a pugnas, conflictos y hasta reyertas internas, las deudas –derivadas de omisiones legislativas– ahogan a muchos ayuntamientos del estado, en específico las que se refieren a laudos que administraciones anteriores causaron o dejaron de pagar.

El brete en el que el Tribunal de Justicia Administrativa del estado ha puesto al ayuntamiento de Taxco es muestra clara de ello y de la urgencia de legislar en esa materia.

Como publicó el miércoles La Jornada Guerrero, la instancia jurisdiccional sentenció a ese gobierno municipal, cuyo presidente es un destacado militante del PAN, no sólo a cubrir los laudos que no ha pagado porque, en esencia, no tiene recursos con qué hacerlo, si bien son consecuencia de actos cometidos por gobiernos anteriores; también a los integrantes de su comuna, que son 12 ediles, a pagar una multa superior a los 120 mil pesos, a razón de 10 mil 138.80 pesos cada uno, como sanción por no haberlo hecho.