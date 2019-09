Por si ese esquema general no fuera suficiente para dudar de las bondades de la IED, una reciente publicación del Fondo Monetario Internacional (FMI) –cuya vocación proempresarial no puede ser puesta en duda– advierte que casi 40 por ciento del flujo de capital invertido a escala mundial en esa modalidad, simplemente no existe. Fantasma , es la expresión utilizada por el organismo internacional. En términos numéricos, 15 de los 40 billones de dólares que nominalmente se mueven en el mundo con carácter de IED no son tales, y no es aventurado presumir que se trata de una complicada y confusa operación para lavar dinero.

Ya otro documento dado a conocer a fines del año pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), enfriaba el entusiasmo de los devotos a rajatabla de la IED. Según el estudio, las pretendidas ventajas de esta inversión se han vuelto puramente teóricas, sobre todo porque las transnacionales destinan gran parte de su IED a la diversificacion financiera, al arbitraje tributario, coberturas frente al riesgo y especulación, (y) no a la reinversión de sus utilidades . No se trata, pues, de una simple fobia ideológica, sino de una serie de hechos respaldados por datos duros, y encima dados a conocer por organizaciones tan poco sospechables de parcialidad izquierdista como el FMI y la Cepal.