Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 15 de septiembre de 2019, p. a15

Regresó con una victoria de Japón y apenas estaban un puñado de amigos. Monserrat Alarcón, la primera campeona mundial en peso átomo, no es un fenómeno de masas. Hace su trabajo en la discreción con la que se vive el boxeo femenil.

Soy una campeona desapercibida , dice Monserrat Alarcón sin amargura; así vivimos en el boxeo de mujeres, sin promoción, con sueldos desiguales y muchas veces sin televisión .

Monserrat compara su caso con el de Andy Ruiz, el primer campeón de peso completo mexicano, quien causó furor en nuestro país. La campeona no se compadece de sí misma, por el contrario, está orgullosa de su título aún sin la visibilidad que tienen otros deportistas.

Yo también soy la primera mexicana con este campeonato átomo, una división de reciente cuño , cuenta Monserrat; las victorias de las mujeres, en casi todo, parece que no tienen impacto. A Andy, por ejemplo, qué bueno por lo que consiguió, pero pasó de ser desconocido a hacer comerciales, lo invita el Presidente de México; no me duele, pero sí quisiera al menos un poco más de proyección .

Monserrat presume su defensa del título ante la japonesa Ayaka Miyao, en Tokio. Tuvo que ir a la casa de la retadora ante el desinterés de los empresarios mexicanos para hacer la pelea aquí. De no hacerlo podía perder el cinturón por reglamento, así que emprendió el viaje de riesgo.