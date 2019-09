Q

uinientos años es una bonita cifra para quienes nos regimos por el sistema métrico decimal…

De ello trató de aprovecharse el gobierno español cuando comenzó la década de los años ochenta del siglo pasado, para convocar a los países americanos de habla española a celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América.

De haber tenido gobernantes similares a los habidos durante los pasados tres sexenios, seguramente México se habría sumado presuroso, con pandereta y todo, y la nagua lo más corta posible para agacharse y ofrecerse entero, tal como lo hicieron los gobiernos ultraderechistas que pululaban por todo el continente.

El México de Miguel de la Madrid fue el primero y, al principio, el único que no se sometió a los designios de aquella España que, igual que la de ahora, hedía a franquismo… Desde 1983 se antepuso el concepto de conmemorar –que no celebrar– el encuentro de dos mundos que hasta 1492 se desconocían por completo el uno al otro. No se podía, ni se debía ignorar la importancia de lo acontecido a partir de esa fecha, pero de ahí a lanzar cuetones festivos al aire, organizar un gran festejo en honor de lo que significó un descalabro mayúsculo para culturas relevantes y bien arraigadas en el territorio, había una gran diferencia.

Se pensó, y a la postre resultó con éxito, reflexionar sobre todas las implicaciones del proceso que se inició a fines del siglo XV.