Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2019, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador puso tache a la protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que obstaculizó tres días la Cámara de Diputados, aunque –dijo– estas manifestaciones ya no son significativas porque en el pasado hubo hasta muertos y represión. Cuando se le pidió su opinión de las acciones del magisterio, el mandatario erró al señalar que ya se aprobaron las leyes secundarias y con ello se había terminado el ciclo de la mal llamada reforma educativa.

Enseguida rectificó: A mí me informaron hoy en la mañana que ya lo habían aprobado (el paquete de leyes secundarias). Si no es así, creo que no va haber ningún problema para que se apruebe , dijo en conferencia de prensa.

–¿Por qué habrían de aprobarse las leyes secundarias a partir de una negociación en Palacio Nacional y no de los foros en la Cámara de Diputados?, se le preguntó.