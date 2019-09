Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Al cuestionar una vez más a los legisladores que se oponen a las reformas para que la facturación falsa sea considerada delito grave, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que no sean borregos por esperar línea de sus dirigentes. Con su rechazo, dijo, están “apoyando el huachicol”, siendo cómplices de corrupción.

En su conferencia de prensa, admitió que los amparos interpuestos contra el Aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía sí afectan los plazos de construcción de la obra.

Se van a resolver pronto, no tienen razón. Esto es un asunto de nuestros adversarios, es un capricho de Claudio X. González y su grupo, que son los que promueven esto. No estoy inventando nada, ellos mismos lo sostienen; están en su derecho de expresarse, de manifestarse, de oponerse, nada más que no tienen razón , sostuvo.

Sólo son estrategia de propaganda para retrasar la terminal área y la rehabilitación del lago Nabor Carrillo, indicó.

Desde Palacio Nacional, el presidente dijo que un día sí y otro también estará hablando de cómo el PAN y el PRI se oponen en el Congreso a que sea delito grave la expedición de facturas falsas y la evasión fiscal.

“¿Qué es eso de que se oponen a que sea delito grave la defraudación fiscal? Están apoyando el huachicol, están siendo cómplices de corrupción. ¿Qué no son representantes populares?”.

López Obrador consideró que “muchas veces son los dirigentes los que dicen: ‘no’ y los diputados ni se enteran de qué se trata, aunque parezca increíble, es la línea.