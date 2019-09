Laura Poy, Fabiola Martínez y Alma Muñoz

Sábado 14 de septiembre de 2019, p. 6

El director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que dio vista al Órgano Interno de Control, a fin de que determine las acciones correctivas que sean necesarias, en torno al caso del subdelegado médico de ese instituto en Michoacán, José Manuel Mireles, por sus declaraciones que denostaron a las mujeres. Sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que todos los seres humanos cometen errores, pero lo importante es rectificar.

En momentos en que el Senado y diversos grupos solicitaron la renuncia de Mireles Valverde, el Ejecutivo federal comentó en su conferencia mañanera: No somos perfectos, la perfección tiene que ver con la naturaleza o con el creador . Lo importante, agregó, es no mantenernos en el error, rectificar, no caer en la autocomplacencia y ser humildes.