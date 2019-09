E

l gobierno federal plantea dentro del Paquete Económico 2020 un incremento en el IEPS para bebidas azucaradas y carbonatadas. Deberán pagar 1.27 pesos por litro. Busca recaudar mil 994 millones de pesos para combatir la problemática de la obesidad en la población y sus daños colaterales. En nuestra encuesta semanal, los resultados fueron muy divididos. El 38 por ciento de tres mil 503 participantes opinaron que sí tiene un buen efecto sobre la salud, pero 37 por ciento cree que la iniciativa sólo persigue fines recaudatorios.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron dos mil 949 de Twitter; de El Foro México 411 y de Facebook, 143. A continuación algunas opiniones.

Twitter

Con los neoliberales, los cabilderos de las trasnacionales refresqueras, prácticamente tuvieron un día de campo. Hoy la realidad es otra, y existe la voluntad política del gobierno para abatir el consumo de esas bebidas, que representan un riesgo para la salud.

Ignacio Alvarado@ignacio38550632

La reducción del consumo es mínima por la adicción que causa su alto contenido de azúcares. Afecta a los pobres más en materia de salud que económica, especialmente los que no tienen acceso a agua potable. Lo que recupera el fisco no cubre lo que se gasta en insulina.

@LordKyordhel

En mi zona y con una tienda de abarrotes te puedo decir que la gente paga el costo del refresco no importando su precio. Porque la gente está acostumbrada y no come si no es con un refresco.

Guillermo Manuel @El_mane89

Hay personas que se quejan que no les alcanza el dinero pero no falta el refresco en su casa...

@casseghilelv

La educación combate a la obesidad. El impuesto puede ser una medida relativa para disminuir el consumo, pero nunca es tan contundente como la educación.

Silvia Díaz /@SilviaNDM

Indudablemente el impuesto al refresco aumenta el precio, disminuye el consumo y aumenta la recaudación del gobierno. Pero a menor consumo de refresco mayor salud para la sociedad.

Víctor Romero Soto R /@vicrosoru

Afecta a todos, desde el productor hasta el consumidor. Ahora que el consumo de bebidas azucaradas es ya un problema de salud pública, la solución es multifactorial. Educación, pago de impuestos más alto y atención a la salud de la población afectada.

Chuco Mendoza /@chucomendoza