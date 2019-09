Tenemos importantes avances, –afirmó– y personalmente estoy a cargo de la investigación, creo que daremos resultados muy pronto. Es una zona donde opera una célula que se dedica al robo de vehículos, y no quisiera dar más datos al respecto, pero ya estamos trabajando en ello .

Pidió “ser muy cuidadosos y responsables con la información que vertimos y opinamos, porque a veces sin conocer la parte de la indagatoria vertimos opiniones que, creo yo, no son correctas.

En entrevista, el titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos, aseguró que no podía revelar más datos; pero tanto la esposa del fotógrafo como otras personas que fueron entrevistadas, dieron su versión .

ONG rechaza esa versión

Al respecto, el vocero de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, Omar Bello Pineda, señaló que el homicidio de Castillo Sánchez, no habría sido resultado de un intento de robo –como aseguró la FGE de Guerrero–, pues los agresores no se llevaron sus pertenencias, por lo que es necesario, dijo, que las autoridades realicen una investigación exhaustiva y profesional sobre el caso, por lo que pidió al gobierno de Guerrero no crear chivos expiatorios para deshacerse de la presión mediática.

“Hay indicios de que no le robaron nada al compañero; tampoco se puede manejar como un asesinato intencional, porque apenas había llegado de vacaciones.