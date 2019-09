Juan Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 14 de septiembre de 2019, p. 23

Pachuca, Hgo., Habitantes de las siete comunidades afectadas por la contaminación del río Claro, junto con los alcaldes de Molango, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla, solicitaron que la Universidad Autónoma de Chapingo (Uach), haga un análisis del agua del cauce para determinar el grado de afectación atribuida a la minera Autlán en sus poblados.

Lo anterior, durante una reunión con diputados estatales, a quienes pidieron su intervención para obligar a la empresa a resarcir los daños ecológicos que, dijeron, han generado los procesos de extracción de manganeso.

La empresa niega culpa

En tanto, la empresa Autlán afirmó en un comunicado que después de un análisis que hicieron sus laboratorios de los sedimentos del río se determinó que no son generados por la minera. No es correcto atribur a Autlán la presunta contaminación del río Claro por parte de habitantes de los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Lolotla y Molango de Escamilla; los sedimentos del río no corresponden a ninguno de los productos, subproductos ni residuos de nuestros procesos , precisó la minera.

A la reunión asistieron los diputados Víctor Osmind Guerrero, Rosalba Calva y José Luis Silva de Morena; Griselda Bautista Paredes, representante legal del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense, los comisionados de los pueblos afectados y los alcaldes de Molango, Raúl Lozano Cano; Tepehuacán, Rosendo Hernández Manilla, y Lolotla, Jorge Bustos Bautista.