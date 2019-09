De acuerdo con el documento, la mayor parte de estos accidentes son en el centro de la República, si bien pudiera significar una relación con respecto a la orografía, ésta no es un factor en estos accidentes. Los estados donde han ocurrido estos accidentes en su mayoría son en entidades del centro del territorio nacional: Ciudad de México, Puebla, estado de México y Michoacán principalmente.

La mayoría de los accidentes en fase de vuelo crucero , sin que hayan sido factor causal las condiciones meteorológicas, tanto la presencia de ráfagas de vientos o la baja visibilidad por presencia de niebla o neblina.