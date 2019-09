Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2019, p. 35

Ixmiquilpan, Hgo., Las farmacéuticas que mantenían el control casi monopolico de la producción y distribución de medicinas están tratando de boicotear las acciones gubernamentales para erradicar la corrupción en este rubro, acusó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, anunció la creación de una empresa pública para hacer llegar hasta las comunidades rurales los medicamentos y garantizar la salud.

¿Cómo llega la Coca-Cola? ¿Cómo llegan las Sabritas? ¿Por qué no vamos nosotros a distribuir las medicinas a las comunidades más apartadas? Que, por cierto, una gente que trabajó en una de estas empresas que tienen todo un esquema de entrega de sus mercancías, nos está ayudando para tener la experiencia y poder echar a andar una distribuidora de medicamentos y resolver el problema del abasto.

De visita en el hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ixmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital –que tiene importante presencia de la etnia ñañú–, López Obrador describió los alcances de su política social y las acciones para rescatar el sector salud a partir de las acciones de combate a la corrupción, austeridad y erradicación de las extravagancias en el gobierno.

Ya no hay avión presidencial, ya se está vendiendo. Yo espero que este mes ya se resuelva. Ese avión iba a terminar costando 7 mil millones de pesos, porque no es cualquier avión, no lo tiene ni el presidente, con el que hablé ayer por teléfono, Donald Trump. Se me pasó decirle que si lo quería, se lo vendíamos.