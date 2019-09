En la explicación del rodaje hay una nota que deja claro cuál es el papel de los hombres en este trabajo: “Ningún varón ha sido maltratado en la producción de este documental…, bueno, sí, pero sólo se ha abollado su ego… Ah, y unos que se cayeron cuando huían de una compañera que se embraveció porque le estaban gritando cosas… No, yo no, yo miraba de lejitos, no me fuera a tocar un garrotazo… ajúa”.

En 1993, las zapatistas elaboraron la llamada Ley Revolucionaria de Mujeres. En uno de los apartados señalaban su derecho a estudiar… y hasta de ser choferas , según narró el finado SupMarcos en una carta pública recordando, hace 25 años, el nacimiento de esa iniciativa y el papel que en su creación tuvieron las comandantas Ramona y Susana.