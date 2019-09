Ap y Afp

Washington. El régimen del presidente Donald Trump comenzó ayer a aplicar una nueva normativa radical que niega el asilo a casi todos los migrantes que lleguen a la frontera sur, tras recibir el aval de la Suprema Corte un día antes, reportaron funcionarios y organizaciones humanitarias.

Una vocera de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional que se ocupa de los casos de asilo dijo que la política será retroactiva al 16 de julio pasado, cuando se anunció la normativa.

La nueva política permite denegar el asilo a cualquier migrante en la frontera sur que no haya pedido esa protección en alguno de los países por los que haya transitado en su viaje a Estados Unidos. La Suprema Corte allanó el miércoles el camino para que el gobierno ponga en marcha su ley mientras prosiguen las impugnaciones judiciales.