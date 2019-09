Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2019, p. 7

Ante al presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo que el gobierno nacional no coincide con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite a su gobierno aplicar restricciones de asilo y rechazó la postura porque México tiene una tradición y una política muy distinta que no va a variar. Por otra parte, anunció un acuerdo con Estados Unidos que busca frenar el tráfico de armas en la frontera.

Por su parte, el mandatario sostuvo que la conversación con Trump fue en muy buenos términos y son buenas la relaciones con el gobierno de Estados Unidos; no hay diferencias de fondo, no hay ninguna discrepancia, nada que pueda llevar a que se apliquen medidas que afecten la economía .

Ayer, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el canciller y el Presidente se enfocaron principalmente sobre el reciente encuentro de funcionarios de ambos países en la Casa Blanca. Tras ser cuestionado sobre la decisión de la Corte Suprema del país vecino que permite al gobierno reactivar las restricciones de asilo que había anunciado hace unos meses, Ebrard expuso la postura del gobierno mexicano.

Nosotros tenemos en México una política muy distinta y no la vamos a variar; es decir, nuestra postura de refugio, de asilo, es una tradición y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones, pero allá es una resolución de la Corte, es un asunto de Estados Unidos. Desde luego que no coincidimos: nosotros tenemos otra política , indicó.

También se refirió a los cuestionamientos hechos por la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que advirtió que las acciones migratorias de México y Estados Unidos representan un riesgo para los derechos humanos, sobre lo cual señaló que le solicitaron una reunión para proporcionarle información sobre las acciones del gobierno mexicano.