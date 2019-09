Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 13 de septiembre de 2019, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó farsantes, arribistas, simuladores, politiqueros y corruptos a los senadores de PAN, PRI y PRD que evalúan presentar una acción de inconstitucionalidad contra las reformas para castigar la emisión de facturas falsas y a las empresas fantasmas. “Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares… da hasta pena ajena, defendiendo a los defraudadores… no es la moral la que los guía”, dijo.

Ayer durante su conferencia de prensa, que duró alrededor de dos horas, sostuvo que el miércoles explicó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que se trabaja para que pronto se dé con el paradero de los jóvenes, porque no quisiera que esto fuera eterno . Y a petición de ellos, gestionó para la próxima semana una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que participará como testigo.

El mandatario también criticó una vez más a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque se hizo de la vista gorda , al igual que muchas organizaciones de la sociedad civil y medios (de información) ante la guerra contra el crimen organizado.

Además, ratificó que en el combate a la violencia no se usarán los aviones de las fuerzas armadas para ametrallar a personas, al revelar que en 10 años –que abarcan los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– se destinaron 100 mil millones de pesos para la compra de aeronaves.

En el caso las posibles ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, comentó que las instancias correspondientes investigan con libertad, y si hubo excesos, se debe castigar con todo rigor. No queremos violación de derechos humanos; no se permiten ejecuciones, tiros de gracia, rematar heridos, masacres. Eso no se va a tolerar .

Fuera, exámenes de admisión