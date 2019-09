A

l iniciar 2015, Gerry López regresó al país con la intención de formar la Orquesta Nacional de Jazz de México, y junto al flautista Manuel Huízar como coordinador general, en febrero presentó el proyecto. Gerry declaró: “El jazz en México tiene historia, tiene esencia, tiene sabor y olor desde generaciones pasadas. Puedo asegurar que mi pasión por el jazz nació desde la primera vez que escuché el saxofón de Diego Maroto, el piano de Héctor Infanzón, las composiciones de Eugenio Toussaint, los arreglos de Enrique Nery, la voz de Iraida Noriega…”

La Orquesta tuvo un tremendo, inusual poder de convocatoria, pero de buenas a primeras (de malas a primeras), Gerry decidió regresar a Europa.

¿Qué pasó con este proyecto? ¿Por qué te vas?

“Se logró posicionar el proyecto –respondió Gerry–; en menos de un año estábamos tocando en todos los festivales del país. Pero después de dos años me di cuenta de que probablemente para mí era muy pronto casarme con un proyecto de esta magnitud, que tenía que seguir desarrollando mi carrera personal. Y aparte era también un acuerdo que habíamos hecho desde el principio con las personas con las que colaboraba; así que se tomó la decisión de encontrar un sustituto.”

Manuel Huízar quedó al frente de la orquesta y tú te fuiste a Suiza en 2017. ¿Por qué a ese país? ¿Qué haces por allá?