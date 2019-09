Empresas fantasmas y factureras son totalmente ilegales, pero, dicen los prianistas y falderos que les mueven la cola, que lo ilegal sería la reforma aprobada por el Senado, es decir, aquella que endurece las sanciones en contra de ese tipo de negocios y fortalece al erario. Entonces, ¿de qué tamaño serán los intereses de tricolores, blanquiazules y sus falderos en estos menesteres como para animarse, descaradamente, a promover la inconstitucionalidad de una ley que beneficia a la nación?

La amenaza de una acción de inconstitucionalidad provocó la reacción del presidente López Obrador, para quien, si bien los partidos están en su derecho de hacerlo , tal actitud da pena ajena , pues defienden a defraudadores; eso de las facturas falsas empezó hace unos años y proliferó en el país, y desde luego todas estas cosas fueron protegidas, es decir, había respaldo político . Adivinen quién lo garantizaba.

El mandatario fue más allá: llegar al extremo de que los legisladores se opongan a que se castigue a defraudadores muestra que tienen problemas esos partidos, una profunda descomposición; no es la moral la que los guía.Vamos a defender que no haya facturas falsas, que no haya defraudación fiscal. Si nosotros permitimos esto, no tendríamos recaudación de impuestos. Es una vergüenza que un partido esté defendiendo estas cosas. Y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares. Farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera, etcétera .

Las rebanadas del pastel

El saqueo de la estafa maestra de Rosario Robles y compinches es un barril sin fondo: el auditor superior de la federación, David Colmenares Páramo, anuncia cuatro denuncias adicionales, y contando.

