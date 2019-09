Ayer, el presidente de la República no ahorró calificativos para referirse a quienes anunciaron y promueven acciones judiciales contra la multicitada modificación legal: y todavía se atreven a autonombrarse representantes populares; farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera . La retahila pronunciada en Palacio Nacional hizo recordar las referencias porcinas en distintas versiones que recetaba el mismo tabasqueño a sus opositores durante la pasada campaña electoral. Por ejemplo, siendo presidente de Morena, el 9 de septiembre de 2016 difundió un promocional titulado Rebelión en la granja, en el que señalaba: Son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad, bienestar para todos .

El PRI, junto con Acción Nacional y lo que queda del sol azteca, asegura que las reformas recién aprobadas incluyen formas de terrorismo fiscal. Del partido expresamente derechista, el PAN, poca solidaridad podría esperar el morenismo en este lance recaudatorio que busca llevar más recursos a las arcas federales que padecen grave insuficiencia ante las necesidades sociales a resolver. El PRD no merece ni siquiera consideración, marginal más que nunca como ahora es. El pleito partidista real de este sexenio está planteado entre morenistas y panistas; lo demás, es relleno. Sin embargo, el PRI de Alito se ha asociado provisionalmente con el partido de blanco y azul y eso ha generado enojo en Morena-gobierno.

Por lo pronto, el actual diferendo partidista respecto a las acciones de gobierno contra las facturas falsas, las empresas fantasma y la evasión fiscal han colocado de manera temprana al mencionado Alito Moreno en un predicamento, pues las expectativas de una alianza duradera, denominable PRIMor, pasan ahora por este primer ataque directo del jefe máximo de Morena, ante el cual se verá si el maleable presidente del PRI se doblega o si responde proporcionalmente aunque ponga en riesgo las perspectivas originales de transitar sin grandes conflictos el desértico trayecto tricolor hacia las siguientes elecciones.

En comisiones de trabajo y en declaraciones individuales, senadores pertenecientes a diversos partidos se sumaron a las exigencias de que sea destituido el subdirector del Issste en Michoacán, José Manuel Mireles, quien fue líder de grupos de autodefensa en la entidad durante el turbulento periodo en que Enrique Peña Nieto envió a Alfredo Cervantes como virtual gobernador sustituto. La presión contra el peculiar personaje no ha cesado y la demanda de cese llegará hasta la Secretaría de la Función Pública, cuya titular lidia en estos días con los detalles de otro caso delicado, el de los bienes inmobiliarios que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, no habría incluido en su declaración patrimonial de este año, según un reporte periodístico hasta ahora no desmentido más que con base en retórica.

Y, mientras sucede el primer Grito obradorista, ¡hasta el próximo martes!

