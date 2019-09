Twitter suspendió ayer las cuentas del ex presidente cubano Raúl Castro y su hija Mariela Castro, así como las de los principales medios de comunicación de la isla, que calificaron la medida de acto de censura masiva . La suspensión de los portales del diario Granma, Cuba debate, Radio Rebelde y Canal Caribe tuvo lugar antes de una intervención televisiva del presidente Miguel Díaz-Canel para informar sobre una crisis temporal de suministro de combustible, atribuida al cerco que el presidente Trump ha estrechado sobre las compañías petroleras para evitar la llegada de crudo a Cuba. Los medios cubanos reclaman a Twitter que no incurrieron en ninguna violación a su código de conducta.

ste día 13, Rosario Robles cumplirá un mes en prisión, sus posibilidades de salir libre se van haciendo remotas, ya que la Auditoría Superior de la Federación acaba de presentar más cargos en su contra. Otro miembro del gabinete de Peña Nieto aparece en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Se trata del personaje que probablemente estuvo envuelto en más escándalos durante el sexenio: el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza. Se reunió Nieto con el secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, sucesor de Ruiz Esparza, y tras la reunión escribió este tuit: “Hoy acudí a la @SCT_mx para una reunión de trabajo con el secretario @JimenezEspriu . Analizamos casos de corrupción relacionados con el sector durante la administración pasada. La conclusión es que no dejaron piedra sin labrar . Aparentemente su mensaje resulta críptico, indescifrable, pero no tanto, basta recordar dos asuntos en que se vio involucrado Ruiz Esparza: 1) La cancelación del tren a Querétaro y 2) sus relaciones con la empresa española OHL, que ha cambiado de nombre a Aleatica, pero su pasado la persigue. La cancelación a última hora del tren, si ustedes recuerdan, fue un escándalo, fue descubierto que entre los favorecidos por el contrato se encontraban los dueños de Higa, la misma de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec. Deberán surgir nombres de sobresalientes empresarios conforme avancen las investigaciones.

Ombudsman social

Asunto: Senado: ¿arreglo en lo oscurito?

Cómo es posible que crean en el Senado que delitos de más de 8 millones de pesos lo son y menores no; es una estupidez, porque pueden vender facturas falsas en blanco y eso no sería delito. La evasión fiscal por un peso o mil millones es el mismo delito si se hace de manera dolosa. Espero que entiendan que la ley fiscal y cualquier otra no pueden ser de aplicación gradual, porque nuestros grandes, medianos y pequeños contribuyentes buscan el modo de pagar siempre menos, por lo que han luchado por conservar en la SHCP un secretario aliado para sus pillerías. Desde que México logró su independencia, la elaboración de las leyes son producto de una mediación entre lo deseable o justo y las conveniencias del grupo conservador, que después de dos siglos de Independencia sigue buscando las ventajas del colonialismo perdido.

Héctor Garduño Hernández

R: La pregunta es si ya comenzaron los arreglos morenazos en lo oscurito.

Un caso muy tremendo es el Paso Exprés Tlahuica (Cuernavaca) y otros, pésimas obras y un riesgo para la ciudadanía. (En respuesta a @SnietoCastillo y @JimenezEspriu Ccp @lopezobrador_)

