Viernes 13 de septiembre de 2019, p. 27

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que su postura sobre Venezuela y Cuba es mucho más dura que la de John Bolton, su ex asesor de Seguridad Nacional, pese a que un día antes había declarado que la política del cesado funcionario se pasó de la raya , especialmente con la república bolvariana.

De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente Cuba, eran mucho más fuertes que los de Bolton. ¡Él me estaba frenando! , tuiteó Trump. En su mensaje, el mandatario replicó una publicación del senador republicano por Florida Marco Rubio, descendiente de cubanos y artífice de la agresiva estrategia del mandatario contra ambas naciones.

Rubio escribió: acabo de hablar con Trump sobre Venezuela. Es cierto que no estuvo de acuerdo con algunas de las opiniones del ex asesor, pero como él me recordó, en realidad (su posición) es directamente opuesta a lo que muchos afirman o asumen. Si la dirección de la política cambia, no será para debilitarla .

La política de Washington para un cambio de gobierno en Caracas ha incluido una batería de sanciones económicas y el reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado , además de que no descarta una intervención militar en el país petrolero.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en Twitter el nombramiento de Michael Kozak como subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, en sustitución de Kimberly Breier, e indicó que continuará promoviendo la restauración de la democracia en Venezuela .

Mientras, en Caracas, ante partidarios del presidente Nicolás Maduro que se manifestaron en rechazo a la ofensiva y bloqueo de Estados Unidos, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, denunció que varios países se unieron para atacar a Venezuela con el objetivo de apoderarse de sus recursos, luego de que 12 naciones signatarias del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca activaron su órgano de consulta, lo que abre el camino para una intervención armada.