Desde 2018 hay 13 magistraturas vacantes en el Poder Judicial, y no existe certeza sobre la fecha en que los poderes Ejecutivo y Legislativo lograrán un consenso para hacer los nombramientos.

En entrevista, Castañeda Palmeros consideró que a los ciudadanos no les interesa que quien va a resolver sus controversias sea hombre o mujer, sino que sea una persona estudiosa, honorable y ética .

Hacen falta mujeres comprometidas con la ética judicial, que tengan capacidad, conocimiento, experiencia; no se trata de poner a las amiguitas en tareas tan importantes como juzgar. Tienen que ser mujeres capacitadas que se hayan distinguido por su honorabilidad y apego al trabajo , afirmó.

La magistrada señaló que en años recientes se ha pensado en cuotas de género para lograr una mayor participación de mujeres en cargos de responsabilidad, pero en la impartición de justicia se requiere gente que cumpla con los requisitos y no sólo con ser de sexo femenino.

Xalapa, Ver., Con 13 magistraturas vacantes en el Poder Judicial de Veracruz, la magistrada de la sexta sala, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, pidió que los espacios que se destinen a mujeres no sean para poner a las amiguitas en cargos públicos , sino a gente con honestidad, experiencia y probidad .

Al llegar a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez emitió una convocatoria pública a finales de 2018. Respondieron 442 candidatos, 280 hombres y 162 mujeres. Sobresalen ex servidores públicos, jueces, ex consejeros electorales y ex diputados locales y federales.

En enero pasado el mandatario estatal envió las propuestas de cuatro mujeres y dos hombres para ocupar magistraturas: Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández Cadena, Sofía Martínez Huerta, Adolfo Cortés Veneroso y Esteban Martínez Vázquez.

Los aspirantes se entrevistaron con el presidente de la mesa directiva, José Manuel Pozos Castro, y con el presidente de la junta de coordinación política, Javier Gómez Cazarín, pero el Congreso local no ha continuado con el proceso.

Para Castañeda Palmeros, la falta de nombramientos no obstruye el trabajo del Poder Judicial, debido a que los puestos son ocupados por jueces que tienen más de 20 o 30 años de experiencia.